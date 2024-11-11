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العراق يدعو جماهيره لعدم الانجرار لأصوات تثير الفوضى

منذ 4 ساعات
العراق يدعو جماهيره لعدم الانجرار لأصوات تثير الفوضى

وطنا اليوم – كشف السفير الأردني في العراق، ماهر الطراونة، أنّ إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، عقدت لقاءات مع وسائل الاعلام الرياضي العراقي وروابط الجماهير العراقية، دعتهم فيها إلى عدم الانجرار إلى الأصوات التي تبث الفوضى بين المنتخبين الشقيقين.

وقال الطراونة في حديث تلفزيوني مساء اليوم الإثنين، إنّ الاتحاد العراقي سيستقبل البعثة الرياضية الاردنية في مدينة البصرة، تزامنًا مع إرسال قنصلية أردنية إلى المدينة لتجهيز تواجد المنتخب الوطني والجماهير الأردنية.

يأتي ذلك قبل مواجهة المنتخب الوطني مع شقيقه العراقي على ملعب جذع النخلة في مدينة البصرة الخميس المقبل، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.


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