ولي العهد يصل أذربيجان للمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

وطنا اليوم:وصل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أذربيجان، اليوم الاثنين.

ومندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يشارك سموه في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرين COP29″”، في العاصمة باكو.

ويلقي سمو ولي العهد كلمة الأردن في المؤتمر.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار باكو حيدر علييف الدولي، وزير الثقافة الأذربيجاني عادل كريملي، والسفير الأذربيجاني في عمان إيلدار سليموف، وسفير الأردن في أذربيجان عمر النهار