مهيدات : توطين الأدوية البيولوجية أولوية لتعزيز الأمن الدوائي وخفض الفاتورة العلاجية

وطنا اليوم:بالتزامن مع الأسبوع العالمي للأدوية البيولوجية المشابهة في نسخته الخامسة تحت شعار “تسهيل الوصول للأدوية البيولوجية المشابهة” أطلق مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات فعاليات يوم علمي بهذه المناسبة.

وأكد مهيدات أن دعم الصناعة الوطنية باتجاه توطين الأدوية البيولوجية المشابهة أصبح ضرورة ملحة، في ظل الإنفاق الصحي المتزايد عالميا على الأدوية البيولوجية المشابهة، مشيرا إلى أن دعم تصنيع هذه الأدوية محليا هو السبيل الوحيد لتحقيق الوفر الحقيقي في الفاتورة العلاجية.

وأضاف، أنه تنفيذا للرؤى الملكية السامية لتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية وتحويل جائحة كورونا من تحدي إلى فرصة فقد تشكلت لجنة وطنية لتطوير الصناعة الدوائية الوطنية برئاسة مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء انبثق عنها خطط لدعم عملية تصنيع الأدوية البيولوجية المشابهة وتسريع إجراءات اعتماد خطوط الإنتاج ، لافتا إلى أحدث الإنجازات الوطنية المشرقة في مجال الأدوية البيولوجية الواعدة في مجال علاج الأمراض والذي تم في الخدمات الطبية الملكية وبتحقيق نتائج مبشرة في مجال علاج مرضى السرطان.

وشدد مهيدات على استعداد المؤسسة لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لتعزيز الأمن الدوائي وزيادة الصادرات الوطنية وخفض الفاتورة العلاجية، موجها بالاستفادة من مخرجات اليوم العلمي لتنعكس إيجابا على الصناعة الدوائية الوطنية على اعتبار الصناعة رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني وبوجود الموارد البشرية المؤهلة في ظل محدودية الموارد الطبيعية.

وشارك في فعاليات اليوم العلمي مدير مختبرات مركز الأورام العسكري في الخدمات الطبية الملكية العقيد الطبيب رامي الخصاونة بتقديم محاضرة علمية حول تقنية العلاج بالخلايا التائية، وبحضور نائب مدير مركز الأورام العسكري العميد الطبيب أحمد بواعنة ومدير مستشفى الآورام والأشعة العلاجية في مستشفى البشير الدكتور جهاد المعاني، كما شاركت أمين عام الاتحاد الأردني لإنتاج الأدوية الدكتورة حنان السبول بتقديم محاضرة حول الأسبوع العالمي للأدوية البيولوجية المشابهة الذي تطلقه منظمة IGBA) ) ، فيما شاركت مدير الشؤون التنظيمية والسياسة العامة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط ، إفريقيا ومسؤول تواصل دستور الأدوية الأمريكي الدكتورة زكية الكردي بتقديم محاضرة حول معايير هيئة دستور الأدوية الأمريكي فيما يخص الأدوية البيولوجية المشابهة.

من جانبها أشارت مديرة مديرية الدواء في المؤسسة الدكتورة رنا ملكاوي إلى أن المؤسسة سباقة في توفير الأدوية النوعية حيث تم تسجيل أول دواء بيولوجي مشابه في المؤسسة عام 2012 حسب الأسس العالمية، معربة عن فخرها بما أنجزته المؤسسة لتوطين هذه الصناعة وتلبية حاجة السوق المحلي.

وتضمنت فعاليات اليوم العلمي محاضرة علمية حول تجربة المؤسسة في مجال الأدوية البيولوجية المشابهة قدمتها رئيس قسم تسجيل الأدوية البيولوجية في المؤسسة الدكتورة أحلام عبد العزيز استعرضت خلالها المعايير المعتمدة في تسجيل الأدوية وبما يضمن جودة وسلامة ومأمونية الأدوية وتعزيز الأمن الدوائي بالتركيز على توطين انتاج الأدوية والأشكال الصيدلانية محدودة البدائل بما في ذلك الأدوية ذات القيمة المضافة والأدوية البيولوجية ، كما قدمت شرحا مختصرا عن الأسس الخاصة بتسجيل الأدوية البيولوجية المشابهة المعتمدة لدى المؤسسة منذ عام 2015 والتي يتم العمل حاليا على تحديثها وبما يواكب آخر المستجدات العالمية بهذا الخصوص.

ويذكر أن الأسبوع العالمي للأدوية البيولوجية تطلقه سنويا المنظمة الدولية للأدوية التي لها مثيل والأدوية البيولوجية المشابهةIGBA) ) خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر من كل عام بهدف تعزيز الوعي بالتأثير القوي للأدوية الحيوية المشابهة وتوفير الموارد الرئيسية للجهات المهتمة حيث يركز موضوع هذا العام على تعزيز الوصول إلى الأدوية الحيوية المماثلة