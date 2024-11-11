بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الملك يعود إلى أرض الوطن

منذ ساعة واحدة
الملك يعود إلى أرض الوطن

وطنا اليوم:عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الاثنين، بعد ترؤسه الوفد الأردني المشارك في القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي عقدت في العاصمة السعودية، الرياض.
والتقى جلالة الملك عبدالله الثاني في الرياض، الاثنين، سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.
وثمن جلالته، خلال اللقاء الذي عقد على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية، جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في توحيد المواقف العربية والإسلامية لخدمة قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأكد جلالة الملك ضرورة إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، مشددا على أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية للكارثة التي يعيشها الأهل في قطاع غزة.
وتناول اللقاء عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين والحرص على توطيدها في مختلف المجالات.
كما تم التأكيد على تلاقي وجهات النظر بين المملكتين حيال التطورات في المنطقة وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك لاستعادة الاستقرار في الإقليم.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:37

إسرائيل تبدأ أعمال بناء على طول المنطقة منزوعة السلاح في سوريا

20:26

السير: استثناء السكوترات من حظر تجول الدراجات ليلاً

20:16

ولي العهد يصل أذربيجان للمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ

20:06

بدء تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة

19:47

العمال يشيد بخطاب الملك في القمة العربية الإسلامية ويطالب القادة بتحمل مسؤولياتهم التاريخية امام شعوب الأمة

19:41

الزراعة: استئناف تصدير بيض التفريخ للأسواق المصرية

19:37

إطلاق 90 صاروخ من لبنان على الجليل الأعلى وخليج حيفا

19:25

بنك ABC يعلن عن النتائج المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية

19:20

مهيدات : توطين الأدوية البيولوجية أولوية لتعزيز الأمن الدوائي وخفض الفاتورة العلاجية

19:15

الأردن عن تصريحات سموتريتش: لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة

19:08

مقتل 5 جنود في حادثين منفصلين في قطاع غزة

17:38

وزير التعليم العالي محافظة يلتقي عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات العراقية

وفيات
غسان شاكر في ذمة اللهوفيات الاثنين 11-11-2024وفيات الأحد 10-11-2024وفيات الجمعة 8-11-2024وفيات الخميس 7-11-2024