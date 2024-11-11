مقتل 5 جنود في حادثين منفصلين في قطاع غزة

وطنا اليوم:قالت مصادر إسرائيلية إن 5 جنود قُتلوا في حادثين منفصلين في قطاع غزة، وذلك عقب إعلان وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي في معارك.

كما أكد الجيش الإسرائيلي إصابة 26 جنديا خلال الساعات الـ24 الماضية، 11 على جبهة غزة و15 على جبهة لبنان.

ووفق موقع الجيش الإسرائيلي، وصل عدد العسكريين الجرحى في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ بداية الحرب إلى 5 آلاف و325، ارتفاعا من 5 آلاف و299، الأحد.

وتشير المعطيات إلى أن من بين الجرحى ألفان و420 عسكريا أصيبوا في المعارك البرية بقطاع غزة ارتفاعا من ألفين و409، الأحد.

وبذلك يكون 11 عسكريا أصيبوا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

واستنادا إلى معطيات الجيش الإسرائيلي، فإن 782 عسكريا قتلوا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 368 بالمعارك البرية منذ 27 من ذلك الشهر.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أميركي مطلق حرب “إبادة جماعية” على غزة، أسفرت عن أكثر من 146 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.