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وزير التعليم العالي محافظة يلتقي عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات العراقية

منذ ساعتين
وزير التعليم العالي محافظة يلتقي عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات العراقية

وطنا اليوم _التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظه في مكتبه في حرم الوزارة اليوم الاثنين وفداً من الجامعات العراقية ضم كلاً من السيد يعقوب نجم الدين سعيد رئيس مجلس إدارة المؤسسات التعليمية في العراق (يضم عدد من الجامعات العراقية)، وأ.د إياد برزنجي رئيس جامعة الكتاب/ كركوك ، وأ.د أحمد أنور رئيس جامعة نولج/ أربيل ، و أ.د جميل الزيدي عميد كلية النخبة الجامعة/ بغداد ، وأ.د لطيف برزنجي عميد كلية القلم الجامعة/ كركوك، و أ.د سامي علي من كلية النخبة الجامعة.

وقد أكد الطرفان خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الأردن والعراق الشقيق، كما تم بحث سُبل تعزيز التعاون بين الجامعات العراقية والجامعات الأردنية في المجالات المختلفة خاصةً الاعتمادات الدولية، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الوفد يقوم بزيارة رسمية للمملكة تستغرق عدة أيام يقوم خلالها بزيارة عدد من الجامعات الأردنية لتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك فيما بينها.


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