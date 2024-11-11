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غسان شاكر في ذمة الله

11 نوفمبر 2024
غسان شاكر في ذمة الله

وطنا اليوم:ينعي د.عبد الفتاح طوقان بمزيد من الحزن و الاسى معالي الشيخ الصديق والاخ الكبير غسان شاكر الذي وافته المنية بالأمس و كان زميل الدراسة لكل من الملك الحسين و الأمير زيد بن شاكر و عدنان خاشقجي و عمر الشريف والصادق المهدي ومنصور حسن رحمه الله عليهم جميعا ، والذي تشرفت بمعرفتة عن قرب وبمشاركته ادارة جمعية خريجي كلية فيكتوريا في لندن مع المرحومين احمس خليفة ومنير شلبي له الرحمة ولأسرته الكريمة و شقيقته خالص العزاء و المواساة .
د.عبد الفتاح طوقان
مؤسّس و عضو مجلس ادارة وسكرتير جمعية خريجي كلية فيكتوريا


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