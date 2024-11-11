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حرائق قرب القدس إثر اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

منذ 40 ثانية
حرائق قرب القدس إثر اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

وطنا اليوم:اندلعت حرائق في منطقة بيت شيمش قرب مدينة القدس المحتلة، إثر سقوط شظايا صواريخ اعتراضية اليوم الاثنين.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن الحرائق التي اندلعت في المنطقة الواقعة غرب مدينة القدس ناجمة عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية أطلقها الجيش الإسرائيلي لإسقاط صاروخ أطلق من اليمن.
من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يعبر الأجواء الإسرائيلية.
وسبق ذلك إعلان الجيش انطلاق صفارات الإنذار في بيت شيمش ومناطق أخرى قرب القدس.
وكان الجيش قال، في بيان سابق، إنه رصد صاروخا عبر من جهة الشرق باتجاه مناطق جنوب الضفة الغربية.
ويواصل الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي شنّ هجمات بالصواريخ والمسيّرات في البحر الأحمر وبحر العرب بدأت أولا على سفن تجارية يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي إن على الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب أن يوقف الحرب على غزة ولبنان إذا كان صادقا في وعوده.
وأكد الحوثي، في كلمته الأسبوعية بشأن الحرب الخميس، أن الجماعة ستواصل دعم المقاومة مهما كلف ذلك من أثمان.


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