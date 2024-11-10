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مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي آل مشربش وعبدالنور والحناينة

منذ 7 ثواني
مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي آل مشربش وعبدالنور والحناينة

وطنا اليوم_عمان- 10 تشرين الثاني 2024-* مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، واجب العزاء إلى آل المشربش، بوفاة نشأت شكري المشربش، وإلى آل عبدالنور والحناينة، بوفاة الدكتورة ليلى متري الحناينة، أرملة المرحوم سهيل خليل عبدالنور.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدين في محافظة العاصمة ، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، وعموم آل المشربش وعبدالنور والحناينة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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