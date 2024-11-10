فرص عمل للأردنيين و اللاجئين السوريين في اربد

وطنا اليوم:أعلنت مديرية زراعة الكورة التابعة لمحافظة إربد، عن توفير فرص عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتمويل من البنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار.

ويأتي توفير فرص العمل ضمن مشروع “التشغيل من خلال مشاريع البنى التحتية ذات العمالة المكثفة” في مرحلته السادسة.

وبحسب مديرية زراعة الكورة، فإن الفرص المتاحة هي عمل قصير الأمد بعقد مياومة لشاغر “قائد مجموعة عمال” (للذكور فقط).

ويبدأ التقديم اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين وحتى الأربعاء في مديرية زراعة الكورة، علماً أن هذه الفرصة متاحة للأردنيين واللاجئين السوريين الذكور المقيمين في بلدات كفر راكب، وبيت إيديس، وكفرعوان، وكفر أبل، وجديتا