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التربية توقف الرحلات المدرسية حتى 15 آذار المقبل

منذ ساعة واحدة
التربية توقف الرحلات المدرسية حتى 15 آذار المقبل

وطنا اليوم:قررت وزارة التربية والتعليم، استناداً لأحكام الفقرة ( أ/1) من المادة الرابعة من تعليمات الرحلات والزيارات لمدرسية رقم (7) لسنة 2008 وتعديلاتها، إيقاف الرحلات المدرسية اعتبارا من 14 تشرين الثاني الحالي.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، ستستأنف الرحلات في الفصل الدراسي الثاني بتاريخ 15 آذار المقبل.


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