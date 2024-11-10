سميرات: الحكومة ملتزمة بتشجيع الابتكار ومساعدة الشركات على النمو

وطنا اليوم:التقى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، اليوم الأحد، بممثلين من الاتحاد الأوروبي (EU) والتعاون الألماني لمراجعة وتقييم التقدم في إطار مشروع “ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل في الأردن (E4DE)”، المتعدد المانحين.

ويتم تمويل المشروع بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ)، ويُنفذ من قبل(GIZ) وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الأردن، وانضمام الاتحاد الأوروبي كشريك جديد في هذا المشروع ومناقشة تحديد مسار التعاون المستقبلي، بهدف وضع خطط التعاون المستقبلية ودعم السياسة الوطنية لريادة الأعمال لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأعرب سميرات عن أهمية هذا التعاون، موضحاً أن المشروع يمثل التزام الحكومة بدعم بيئة ريادية تشجع على الابتكار وتساعد الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة على النمو، مما يسهم في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، وأضاف أن هذا التعاون يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، حيث تسعى الحكومة إلى جعل ريادة الأعمال محركاً أساسياً للتحول الاقتصادي الشامل وزيادة التنافسية وجذب الاستثمار.

وتم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة إشراك القطاعين العام والخاص لدفع الإصلاحات والسياسات الشاملة التي تدعم رواد الأعمال في الأردن، إلى جانب بناء شبكات تدعم الخدمات الموجهة للشركات الناشئة وتدفع نحو شراكات مع الشركات القائمة، مع التركيز على تمكين المرأة كأحد الأهداف الرئيسية.

من جهته، قال نائب رئيس التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، تيبو موير، حول أهمية هذا العمل المشترك، “إن الاتحاد الأوروبي يفخر بتمويل مشروع E4DE، مما يعزز التزامنا بدفع ريادة الأعمال ونمو القطاع الخاص في الأردن. يركز هذا العمل متعدد المانحين على تعزيز الدعم العام المنسق والحوار المتين بين القطاعين العام والخاص لتحفيز مشاركة جميع الأطراف المعنية. معاً، نبني بيئة تتيح لريادة الأعمال أن تكون محفزاً للنمو المستدام والمرونة الاقتصادية”.

وقالت رئيسة التعاون التنموي في السفارة الألمانية، كوردولا ميلهارت، “إن تشجيع ريادة الأعمال هو المفتاح للابتكار من خلال جمع الأطراف العامة والخاصة على المستوى الوطني وربط منظمات دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في المناطق المختلفة، سيسهم هذا التعاون في دعم النمو الاقتصادي المستدام والمساهمة في خلق فرص العمل في الأردن. نحن فخورون بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في هذا المشروع الطموح”.

يُذكر أنه في 5 تموز من العام الحالي، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) للانضمام إلى التعاون الألماني في تعزيز تطوير القطاع الخاص من خلال تمويل مشروع E4DE بشكل مشترك، ويهدف هذا العمل متعدد المانحين إلى تعزيز إمكانات النمو والتوظيف لريادة الأعمال في الأردن بالتعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.