25 قتيلا وجريحا في غارة إسرائيلية على محيط دمشق

وطنا اليوم:أفادت مصادر إعلامية سورية -اليوم الأحد- أن غارة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق، مما أسفر عن سقوط 8 قتلى و17 جريحا.

فيما أفادت تقارير أوردت بعضها وسائل إعلام إسرائيلية، بأن أحد القتلى هو سليم عياش، الذي يشتبه بانتمائه إلى “حزب الله”، وأُدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق رفيق الحريري.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن المعلومات الأولية تفيد أن عدوانا إسرائيليا استهدف منطقة السيدة زينب بريف دمشق، مضيفة أن الغارة خلفت عددا من القتلى والمصابين.

ولم تتبن إسرائيل تنفيذ القصف حتى الآن، لكنها -وعلى مدى سنوات- شنّت مئات الضربات الجوية على الأراضي السورية، مستهدفة مواقع للقوات الحكومية وأهدافا تقول إنها إيرانية أو تابعة لحزب الله اللبناني.

وقد زادت وتيرة الغارات خلال الأسابيع الأخيرة مع احتدام الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتشن إسرائيل منذ سنوات غارات على سوريا، وكثفت تلك الهجمات منذ بدء حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.