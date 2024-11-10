اتفاقية لتوصيل وتزويد الغاز الطبيعي لمصنع “كيمابكو” في العقبة

وطنا اليوم:وقعت شركة فجر الأردنية المصرية، وشركة صناعات الأسمدة والكيماويات العربية “كيمابكو” التابعة لشركة البوتاس العربية، وشركة تنمية في مدينة العقبة، اليوم الأحد، اتفاقية لتوصيل وتزويد الغاز الطبيعي لمصنع “كيمابكو” بالمنطقة الجنوبية في العقبة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة فجر المهندس فؤاد رشاد، ومدير عام شركة “كيمابكو” المهندس بسام الزعمط، والرئيس التنفيذي لشركة تنمية للغاز الطبيعي محمد الطرابيلي بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.

وقال الخرابشة خلال حفل التوقيع، إن هذه الاتفاقية تأتي كجزء من المشروع الوطني الأردني الهادف لإيصال الغاز الطبيعي لمختلف المناطق الصناعية في المملكة لغايات خفض كلف الطاقة على القطاع الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد الوطني.

وبيّن، أن الوزارة تعمل على إيصال الغاز الطبيعي لمناطق الروضة الصناعية في معان، والموقر الصناعية، والمفرق الصناعية، وقريباً سيتم إيصال الغاز إلى منطقة الهاشمية، مشيرا إلى أن إيصال الغاز للمدن الصناعية يوفر نحو 60 بالمئة من كلف الطاقة، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء على القطاعات الاقتصادية، ويمكنها من المنافسة ودخول أسواق جديدة وزيادة إنتاجها.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس المهندس شحادة أبو هديب، إن هذا المشروع مهم وحيوي ويعطي دفعة قوية للصناعة الوطنية كي تتمكن من المنافسة والدخول لأسواق جديدة.

وأكد أن خطط ومساعي وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن الصناعية هي خطوة في الاتجاه الصحيح، بعد أن كان توصيل الغاز يشكل عائقاً أمام العديد من الاستثمارات.

وقال، إن شركة فجر الأردنية المصرية هي شريك استراتيجي، معربا عن الأمل في أن يصل الغاز الطبيعي لكل المدن الصناعية وبما يسهم بمزيد من الاستثمارات ويعود بالنفع على الاقتصاد الأردني.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية المهندس فؤاد رشاد، إن استخدام الغاز الطبيعي في الصناعة يساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل، وزيادة الاستثمارات، موضحا أن معدلات الصيانة للآلات التي تعمل على الغاز الطبيعي أقل بكثير من مثيلاتها التي تعمل بالوقود الثقيل إضافة الى أنه مصدر طاقة نظيف وصديق للبيئة ويُقلل بشكل كبير من الانبعاث الكربوني، ويحقق وفراً بفاتورة استهلاك الطاقة الصناعية.

وبموجب الاتفاقية سيتم توريد وتركيب وحدة قياس مع تمديد خط Polyethylene حتى حدود المصنع لتزويده بحوالي 800 ألف قدم مكعب/ اليوم.

ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في العقبة لتوصيل الغاز الطبيعي لمصنع “كيمابكو” حيث سيكون له اثر ايجابي في توفير حلول وتطبيقات اقتصادية للصناعات، ويأتي ضمن استراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتعميم استخدام الغاز الطبيعي بهدف تخفيف عبء كلف الطاقة والتكاليف التشغيلية على القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وبما ينعكس على الاقتصاد الوطني ويساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار التعاون بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة فجر الأردنية المصرية، لتعزيز المرحلة المستقبلية لتنفيذ مشروعات تغذية القطاع بالغاز الطبيعي ضمن خطة طموحة تهدف لتزويد الصناعات في الأردن بالغاز الطبيعي وبما ينعكس بالفائدة على المصانع.

يذكر أن شركة “كيمابكو” رائدة في تزويد العالم بـ 12 % من الطلب الزراعي العالمي الكلي من “نترات البوتاسيوم” مباشرة أو عن طريق موزعين بارزين.

وتلتزم “كيمابكو” بالاستمرار في تقديم نترات البوتاسيوم بمعايير وخدمات عالية الجودة لجميع عملائها من خلال التطور وبما يواكب توقعات الزبائن.