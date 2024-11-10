هالاند يحقق أرقاماً قياسية في الدوري الإنجليزي

وطنا اليوم:افتتح النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، التسجيل لفريقه في شباك برايتون، السبت، على ملعب فالمر، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف هالاند في الدقيقة 23 بعد تمريرة متقنة من ماتيو كوفاسيتش، وضعت اللاعب النرويجي في حالة انفراد مع مرمى برايتون. ورغم تصدي حارس برايتون لكرته في البداية، إلا أن هالاند تابعها وأودعها الشباك، مسجلاً الهدف الأول لمانشستر سيتي.

وبحسب إحصائيات شبكة “أوبتا”، فقد نجح هالاند في التسجيل على 19 من أصل 21 ملعباً لعب فيها ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، حيث لم يتمكن من التسجيل فقط في ملعب أنفيلد الخاص بليفربول وملعب جي تيك كوميونيتي الخاص برينتفورد.

كما ذكرت شبكة “سكواكا” أن هالاند أصبح أسرع لاعب يصل إلى 75 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حقق هذا الإنجاز في 77 مباراة فقط.

وجاءت قائمة اللاعبين الذين وصلوا لهذا العدد من الأهداف في أقل عدد مباريات كالتالي:

– إيرلينج هالاند (77 مباراة)

– آلان شيرر (93 مباراة)

– هاري كين (115 مباراة)

– رود فان نيستلروي (116 مباراة)

– محمد صلاح (117 مباراة)

– سيرجيو أجويرو (118 مباراة)