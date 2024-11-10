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انخفاض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن بنسبة 10,8% الشهر الماضي

منذ 5 ساعات
انخفاض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن بنسبة 10,8% الشهر الماضي

وطنا اليوم:بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 5,39 مليون شيك، وبقيمة بلغت 33,3 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك) انخفض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال تشرين الأول الماضي بنسبة 10,8%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 18,7 ألف شيك، مقارنة مع 20,9 ألف شيك في أيلول.
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر تشرين الأول من العام الحالي إلى 123 مليون دينار، مقابل 130 مليون دينار في أيلول من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 5,3%، فيما بلغت نسبتها من إجمالي عدد الشيكات في الشهر الماضي 3,2%.
وأضافت الإحصاءات أن 12,744 ألف شيك مرتجع بقيمة 87,2 مليون دينار أردني في تشرين الأول كانت لأسباب مالية، فيما كان 5,651 ألف شيك بقيمة 36,1 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة عدد الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 68,2% مقابل 31,8% لأسباب تقنية.
وخلال تشرين الأول الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 583 ألف شيك، مقارنة مع 624 ألف شيك في أيلول الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 6,7%.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر تشرين الأول الماضي 3,61 مليار دينار أردني، مقارنة مع 3,53 مليار دينار في أيلول من العام ذاته، وبارتفاع بلغت نسبته 2,3%.


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