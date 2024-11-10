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استيراد 1.7 مليون جهاز خلوي في الأردن العام الحالي

منذ 6 ساعات
استيراد 1.7 مليون جهاز خلوي في الأردن العام الحالي

وطنا اليوم:بلغ إجمالي قيمة مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي نحو 143 مليون دينار، بعدد إجمالي بلغ 1.7 مليون جهاز .
وبحسب بيان لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية واكسسوراتها، اليوم الأحد، بلغت مستوردات الأجهزة الخلوية خلال الفترة نفسها من العام الماضي 1.415 مليون جهاز بقيمة إجمالية تقدر بـ 128 مليون دينار.
وقال رئيس الجمعية، أحمد علوش، إن هذه الأرقام تشير إلى الإقبال الكبير على الهواتف الذكية في السوق الأردنية، موضحا أن هذا الطلب يعكس التطور الرقمي في الأردن، واعتماد الأفراد المتزايد على الأجهزة الذكية لإنجاز مختلف المهام.


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