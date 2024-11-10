تقدم” النيابية تقرر بالإجماع ترشيح الخصاونة نائباً اولاً لرئيس مجلس النواب

وطنا اليوم:قررت كتلة تقدم النيابية ترشيح النائب الدكتور مصطفى فؤاد الخصاونة لموقع النائب الأول لرئيس مجلس النواب في دورته العادية الأولى التي تنطلق أعمالها في الثامن عشر من تشرين الثاني الحالي.

وعقدت كتلة التقدم النيابية اجتماعا، اليوم الاحد، قررت خلاله الإجماع على إختيار الدكتور الخصاونة مرشحا لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بعد المشاورات داخل الكتلة.

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واوضحت الكتلة انها ستستكمل مشاوراتها لمواصلة بناء إئتلاف برلماني كبير مع باقي الكتل النيابية الأخرى لدعم مرشحها الخصاونة، وتعزيز العمل النيابي في ظل مخرجات عملية التحديث للمنظومة السياسية التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني.

وفي الاجتماع ذاته، تم إقرار النظام الداخلي للكتلة، واختيار النائب رائد رباع رئيسا لها وممثلا للكتلة في المكتب الدائم في مجلس النواب للمرحلة الاولى، والنائب سامر الازايدة نائبا للرئيس والنائب نجمة الهواوشة مقررا، والنائب فراس القبلان ناطقا إعلاميا