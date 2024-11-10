51 شهيدا بـ 3 مجازر خلال 24 ساعة في غزة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة بغزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 51 شهيدا و164 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الــ401 على قطاع غزة، إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكدت الوزارة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,603 شهداء و102,929 مصابا منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023.