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تنويه هام بشأن عطاءات شركة البوتاس العربية

10 نوفمبر 2024
تنويه هام بشأن عطاءات شركة البوتاس العربية

وطنا اليوم:تهيب شركة البوتاس العربية بالمهتمين بالمشاركة في عطاءاتها عدم التعامل مع أية جهات خارجية غير معتمدة من قبل الشركة/ إدارة اللوازم، تستخدم وتنتحل اسم وصفة الشركة وموظفيها من إدارة اللوازم للمشاركة في العطاءات.
وتؤكد شركة البوتاس العربية أن طرح عطاءاتها وطلب أوامر الشراء لتغطية احتياجاتها يكون بشكل دوري وحصري من خلال دائرة المشتريات والعطاءات / إدارة اللوازم ونشر الإعلان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أو الصحف اليومية المعتمدة فقط، ولا تتعامل شركة البوتاس العربية مع أي وسطاء أو جهات خارجية لتلقي أو إدارة عروض العطاءات.
إن شركة البوتاس العربية وإذ تحرص على ضمان الشفافية والنزاهة في جميع إجراءاتها، لتدعو الجميع إلى التعامل فقط مع القنوات الرسمية المعتمدة، وعليه يعتبر هذا الإعلان إخلاء لمسؤولية شركة البوتاس العربية عن أي تعاقدات يتم إبرامها باستخدام اسم وصفة شركة البوتاس العربية كطرف أو جهة من قبل أية جهات أو أشخاص خارج القنوات الرسمية المعتمدة، وتحذر من استخدام اسمها في أية تعاقدات مع الجهات والأشخاص.
للمزيد من المعلومات أو للاستفسار، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة https://www.arabpotash.com أو التواصل معها عبر مديرية اللوازم في الشركة على الهاتف (065200520) فرعي 3350 أو 3366 أو 3388


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