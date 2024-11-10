المواصفات: مختبرات معتمدة لفحص زيت الزيتون

وطنا اليوم:أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة، أن وحدة المختبرات فيها تجري العديد من الفحوصات لزيت الزّيتون للتأكد من جودته وتصنيفه وعدم وجود غش فيه.

وذكرت المؤسسة في مقطع فيديو نشر على منصّاتها الرّقميّة، أن من أهم هذه الفحوصات المعتمدة فحص تصنيف زيت الزيتون وفقاً للمواصفة الأردنيّة، بناء على فحص نسبة الحموضة، إلى: بكر ممتاز، أو بِكر، أو بِكر عاديّ.

وبيّن المقطع أن المؤسسة تقدّم كذلك فحص التزنّخ “البيروكسيد، إلى جانب فحص تركيب الأحماض الدّهنيّة، وهو الفحص القادر على كشف خلط زيت الزّيتون بأيّ مواد او زيوت أخرى.

وقالت المؤسسة في المقطع المنشور إنها تمتلك المختبر المعتمد الوحيد في المملكة لتذوّق زيت الزّيتون وإجراء الفحص الحسّيّ من خلال الشمّ والتّذوق من قبل خبراء متخصصين في هذا المجال.

ودعت المؤسسة الراغبين بإجراء فحوصات زيت الزيتون إلى التواصل مع مديريّة المختبرات على هاتف: 065301225

وتالياً رابط المقطع:

https://www.facebook.com/reel/1224578881976183