بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

المواصفات: مختبرات معتمدة لفحص زيت الزيتون

10 نوفمبر 2024
المواصفات: مختبرات معتمدة لفحص زيت الزيتون

وطنا اليوم:أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة، أن وحدة المختبرات فيها تجري العديد من الفحوصات لزيت الزّيتون للتأكد من جودته وتصنيفه وعدم وجود غش فيه.
وذكرت المؤسسة في مقطع فيديو نشر على منصّاتها الرّقميّة، أن من أهم هذه الفحوصات المعتمدة فحص تصنيف زيت الزيتون وفقاً للمواصفة الأردنيّة، بناء على فحص نسبة الحموضة، إلى: بكر ممتاز، أو بِكر، أو بِكر عاديّ.
وبيّن المقطع أن المؤسسة تقدّم كذلك فحص التزنّخ “البيروكسيد، إلى جانب فحص تركيب الأحماض الدّهنيّة، وهو الفحص القادر على كشف خلط زيت الزّيتون بأيّ مواد او زيوت أخرى.
وقالت المؤسسة في المقطع المنشور إنها تمتلك المختبر المعتمد الوحيد في المملكة لتذوّق زيت الزّيتون وإجراء الفحص الحسّيّ من خلال الشمّ والتّذوق من قبل خبراء متخصصين في هذا المجال.
ودعت المؤسسة الراغبين بإجراء فحوصات زيت الزيتون إلى التواصل مع مديريّة المختبرات على هاتف: 065301225

وتالياً رابط المقطع:
https://www.facebook.com/reel/1224578881976183


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:02

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أبناء منطقة الصفا بعجلون

20:57

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي آل مشربش وعبدالنور والحناينة

20:49

الشرفات من البادية: رسالتكم وصلت والعودة إلى ساحة الموالاة واجب وطني

20:47

إخوتنا الأكراد: لن تفيدكم مظلّة أميركا لأن سورية تُمطر حُبّاً

20:39

غارة إسرائيلية على بلدة شمال بيروت توقع 23 قتيلاً بينهم 7 أطفال

20:09

توجه لتخصيص مواقع محددة لإعلانات المرشحين خلال فترة الانتخابات

20:00

فرص عمل للأردنيين و اللاجئين السوريين في اربد

19:45

مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

19:38

نتنياهو: تحدثت مع ترامب 3 مرات ونتفق بشأن إيران

19:28

التربية توقف الرحلات المدرسية حتى 15 آذار المقبل

19:23

الشرطة الهولندية تعتقل متضامنين مع فلسطين ولبنان

19:18

سميرات: الحكومة ملتزمة بتشجيع الابتكار ومساعدة الشركات على النمو

وفيات
وفيات الأحد 10-11-2024وفيات الجمعة 8-11-2024وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024