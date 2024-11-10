تشغيل محطتي رصد جوي في مادبا والبحر الميت

وطنا اليوم:أعلن مدير إدارة الأرصاد الجوية في وزارة النقل، رائد رافد الخطاب، عن تشغيل محطتي رصد جوي جديدتين في مادبا والبحر الميت، ضمن خطتها لتوسيع شبكة المحطات في المملكة.

وقال خطاب في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن المحطة الأولى هي محطة إلكترونية متطورة للرصد الجوي في مادبا، تقوم بقياس مختلف عناصر الطقس بدقة عالية وبتحديث تلقائي، بينما تم تشغيل محطة مطرية إلكترونية أخرى في منطقة البحر الميت لمتابعة ورصد هطولات الأمطار وتزويدها ضمن نظام إلكتروني للمركز الرئيسي.

وأشار الخطاب، إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية الأرصاد الجوية لتعزيز وزيادة توزيع محطات الرصد في المملكة، ما يسهم في تعزيز دقة التوقعات الجوية ودعم قاعدة البيانات المناخية الأردنية، التي تضم سجلات تمتد لأكثر من مئة عام، ما يُمكّن من دراسة التغيرات المناخية والتنبؤ بها بشكل أكثر فعالية.