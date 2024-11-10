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فصل 92 طالباً وطالبة من الجامعات لحصولهم على شهادات ثانوية عامة تركية مزورة

10 نوفمبر 2024
فصل 92 طالباً وطالبة من الجامعات لحصولهم على شهادات ثانوية عامة تركية مزورة

وطنا اليوم:قرر مجلس التعليم العالي فصل (92) طالباً وطالبة من الجامعات الأردنية تبين حصولهم على شهادات ثانوية عامة تركية غير صحيحة (مزورة)
قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها مؤخراً برئاسة الدكتور عزمي محافظة فصل (92) اثنين وتسعين طالباً وطالبة من الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة تبين أنهم حاصلين على ثانويات عامة تركية غير صحيحة (مزورة)، وقد استند المجلس في قراره إلى خطاب رسمي من وزارة التربية والتعليم الأردنية أكدت فيه وبناءً على مخاطبات رسمية واردة من وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، والتي تواصلت بدورها مع الجهات التركية ذات الاختصاص ليتبين أن شهادات الثانوية العامة التركية لهؤلاء الطلبة غير صحيحة (مزورة).
وبناءً على ذلك فقد خاطب مجلس التعليم العالي الجامعات المعنية طالباً منها إلغاء قبول هؤلاء الطلبة، كما طالب المجلس الجامعات بعدم تسليم الطلبة كشوف علامات للمواد التي قاموا بدراستها، وقد أكد مجلس التعليم العالي على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص، كما شدّد المجلس على أنه لن يتهاون أبداً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة مثل هذه الحالات، والتي تضر بسمعة قطاع التعليم العالي الأردني، وأنه سيلاحق قانونياً كل من تسول له نفسه الإضرار بمصلحة الطلبة والتغرير بهم.


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