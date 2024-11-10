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أزمة كبيرة تعصف بأحد البنوك العاملة في الأردن

10 نوفمبر 2024
أزمة كبيرة تعصف بأحد البنوك العاملة في الأردن

وطنا اليوم:شهد أحد البنوك العاملية في الأردن أزمة حادة يمكن أن تلقي بظلالها على ادارة البنك وعلى ‏الخدمات التي يقدمها للعملاء.‏
وبحسب مصادر فان البنك خفض عدد فروعه بشكل كبير ، وسيقوم باجراء عملية اعادة هيكلة لدوائر البنك ونقل أقسام إلى مناطق بعيدة جداً عن الأدارة الرئيسية، والاستغناء عن خدمات عدد من الموظفين، فيما ترجح ‏المصادر ان تطال الاقالات المناصب العليا في البنك، لغاية تخفيض المصاريف بشكل كبير.
واكدت المصادر ان مجلس الادارة غير راضي عن الارباح المتواضعة التي حققها ‏البنك، وعن ادائه المالي خلال الفترة الماضية، لهذا فانه من المتوقع صدور قرارات هامة، ‏تتعلق بتعيين كادر اداري جديد، واستحداث استراتيجيات فعالة سعيا لتحسين اداء البنك خلال الفترة ‏المقبلة.‏


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