وطنا اليوم:شهد أحد البنوك العاملية في الأردن أزمة حادة يمكن أن تلقي بظلالها على ادارة البنك وعلى الخدمات التي يقدمها للعملاء.
وبحسب مصادر فان البنك خفض عدد فروعه بشكل كبير ، وسيقوم باجراء عملية اعادة هيكلة لدوائر البنك ونقل أقسام إلى مناطق بعيدة جداً عن الأدارة الرئيسية، والاستغناء عن خدمات عدد من الموظفين، فيما ترجح المصادر ان تطال الاقالات المناصب العليا في البنك، لغاية تخفيض المصاريف بشكل كبير.
واكدت المصادر ان مجلس الادارة غير راضي عن الارباح المتواضعة التي حققها البنك، وعن ادائه المالي خلال الفترة الماضية، لهذا فانه من المتوقع صدور قرارات هامة، تتعلق بتعيين كادر اداري جديد، واستحداث استراتيجيات فعالة سعيا لتحسين اداء البنك خلال الفترة المقبلة.
أزمة كبيرة تعصف بأحد البنوك العاملة في الأردن
وطنا اليوم:شهد أحد البنوك العاملية في الأردن أزمة حادة يمكن أن تلقي بظلالها على ادارة البنك وعلى الخدمات التي يقدمها للعملاء.