65 مليون حركة دفع بـ 9,6 مليار دينار عبر كليك منذ مطلع العام

وطنا اليوم:بلغ إجمالي عدد الحركات المنفذة بنظام الدفع الفوري (كليك) خلال العشرة شهور الأولى من العام الحالي، 64,9 مليون حركة وبقيمة 9,59 مليار دينار أردني، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وبلغت قيمة الحركات المنفذة لنظام الدفع الفوري في تشرين الأول الماضي 1,22 مليار دينار، مقارنة مع 1,14 مليار دينار في شهر أيلول الذي سبقه، وبارتفاع نسبته 6,6%.

ووفق التقارير التي جمعتها (جوباك) للشهر الماضي، ارتفع إجمالي مستخدمي (كليك) في الأردن في نهاية تشرين الأول الماضي، إلى 1,6 مليون مستخدم، مقارنة مع 1,56 مليون مستخدم في أيلول الذي سبقه، وبزيادة قدرها 2,7%.

وجرى تنفيذ 8,86 مليون حركة من خلال نظام الدفع الفوري عبر البنوك في تشرين الأول، مقارنة مع 7,89 مليون حركة في أيلول الماضي وبارتفاع نسبته 12,4%.

وأظهر التقرير أن 7,6 مليون حركة نفذت لغايات تحويل أموال وبنسبة 86% من حجم الحركات وبقيمة 992 مليون دينار، ومليون و240 ألف حركة متبقية نفذت كمشتريات وبنسبة 14% وبقيمة 227 مليون دينار، فيما بلغ متوسط قيمة معاملات تحويل الأموال 138 دينارا أردنيا.

التقرير، بين أن 96,4% من عملاء هذا النظام أردنيون وبعدد 1,54 مليون شخص، و3,6% من العملاء غير أردنيين، وبعدد 57 ألف شخص، فيما توزعت إلى 62.5% من المستخدمين من الذكور، 997 ألف ذكر، و34.9% من المستخدمين من الإناث وبعدد إجمالي يبلغ 556 ألف أنثى.

وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى 6 آلاف للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و605 آلاف للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و419 ألفا للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و275 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما.

وتوزعت أيضا إلى 167 ألفا من العملاء أعمارهم بين 51 إلى 60 عاما، و74 ألفا للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و19 ألفا للأعمار من 71 إلى 80 عاما، و4 آلاف شخص للأعمار من 81 إلى 90 عاما.