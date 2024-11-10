الشؤون الفلسطينية ولجان المخيمات في المملكة تستذكر تحرير أراضي الغمر والباقورة

وطنا اليوم:أعربت دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني في المخيمات عن فخرها واعتزازها بمناسبة الذكرى الخامسة لإعلان جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين فرض السيادة الأردنية على أراضي الغمر والباقورة بعد ان كانت تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية ان استعادة أراضي الغمر والباقورة حدث كبير ونقطة مضيئة في تاريخ الأردنيين والأمة العربية وتؤكد حرص جلالة الملك على المصالح الأردنية وفرض السيادة الأردنية على كافة أراضيه مشيرا الى أهمية عودة هذه الأراضي بقرار شجاع من جلالة الملك الذي يحرص دائما على السيادة الأردنية الكاملة وان جلالته لن يتنازل عن أي شبر من أراضي الوطن ولا يمكن التفريط بأي منها وقرار استعادة هذه الأراضي هو رفض قاطع للهيمنة الإسرائيلية.

وأضاف خرفان ان هذه الذكرى بالنسبة لنا جميعا ذكرى مميزة تفوح بالعزة والمجد حيث تعم الفرحة بين الأردنيين ويتبادلون التهاني بهذه المناسبة وننتهز هذه الفرصة لتأكيد التفافنا حول جلالة الملك معتزين وفخورين بحنكته وبعد نظره وحرصه على الأردن وسيادته ناهيك عن مواقفه المشرفة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية ودفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في كافة المحافل ونثمن عاليا جهوده لوقف الحرب على غزة وامدادها بالمساعدات وارسال المستشفيات الميدانية اليها