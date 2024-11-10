مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء يفتتح وحدة الخلايا في جامعة البترا

وطنا اليوم:افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار مهيدات وحدة تكنولوجا الخلايا التابعة لمركز الدراسات الدوائية في جامعة البترا، بحضور المستشار الأعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران، ورئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، ومدير عام شركة البتراء للتعليم الأستاذ سامر الطيب إلى جانب وفد من المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجامعة البترا.

وأكد مهيدات التطلع نحو المساهمة في خدمة الوطن والبحث العلمي، من خلال تشكيل ركيزة أساسية في بناء دراسات وطنية لتطوير مركبات دوائية، ودراستها من خلال الدراسات السريرية لاستخدامها في التصنيع الدوائي، وتعزيز الأمن الدوائي، والمساهمة في تعزيز التعاون البحثي بين قطاع الصناعة الدوائية والقطاع الأكاديمي، بدعم من المؤسسة العامة للغذاء والدواء بصفتها الجهة الرقابية المعنية.

وأشار مهيدات إلى أن الكفايات الوطنية في القطاع الدوائي سواء الرقابية والصيدلانية والصناعية على مستوى عال من الكفاية، وهو ما جعل الدواء الأردني محط ثقة، ويصدَّر إلى ثمانٍ وسبعين سوقًا خارجيًة، مشيراً إلى الاهتمام والدعم الملكي من جلالة الملك لجهود تطوير البحث العلمي المحفز للاستثمار في المجالات الطبية والعلاجية، وتشجيع الكفايات البشرية في هذا المجال ليكون الأردن مركزا رياديًا في هذا المجال العلمي، مشيداً بالبيئة العلمية والبحثية المحفزة في الجامعة التي تواكب التطورات العلمية المختلفة في العلوم الصيدلانية والصناعات الدوائية.

وقال المستشار الأعلى لجامعة البترا ورئيس مجلس أمنائها الأستاذ الدكتور عدنان بدران: “إن إنشاء وحدة الخلايا في جامعة البترا يمثل خطوة إستراتيجية في تطوير البحث العلمي التطبيقي وربط مخرجات التعليم باحتياجات المجتمع. إن هذه الوحدة توفر للباحثين والطلاب بيئة عمل متقدمة تتيح لهم إجراء تجارب متميزة، وتعزز التعاون بين الجامعة والقطاع الصحي بما يخدم مصالح الوطن الصحية”.

وأكد بدران أن افتتاح وحدة الخلايا يمثل التزامًا من جامعة البترا بمواكبة التطورات الطبية العالمية، وتحقيق قيمة مضافة لقطاع الرعاية الصحية.

وأضاف بدران: “تحرص جامعة البترا على تفعيل دورها التنموي من خلال تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى حلول عملية قابلة للتطبيق تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ومن ضمنها التعاون مع المؤسسات الصحية والصناعية. هذه الوحدة ستسهم في فتح آفاق جديدة للباحثين وطلاب الجامعة، وتحقيق أثر إيجابي ملموس في الصحة العامة”.

وأشار رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم إلى التزام الجامعة بتقديم البحث العلمي الرصين الذي يلتزم بجميع المعايير القياسية المطلوبة، قائلًا :”إن وحدة الخلايا في جامعة البترا تشكل خطوة متقدمة نحو سبر غور الأبحاث الحيوية التي تفتح أفاقًا كبيرة من المعرفة وفهم الأمراض ومعالجتها”. مضيفًا: “إن الجامعة تسعى إلى أن تكون شريكًا رئيسيًا في تحسين القطاع الصحي الوطني من خلال تقديم تقنيات طبية متقدمة نابعة من الأبحاث العلمية الرصينة”.

وثمن عبد الرحيم دور المؤسسة في ضمان الأمن الدوائي والغذائي للمواطن، قائلاً: “حرصت جامعة البترا على إنشاء وحدة الخلايا بوصفها جزءًا من التزامها برفد الاقتصاد الوطني، وتعزيز دوره من خلال إجراء الأبحاث العلمية في مختبرات الجامعات التي تسهم في الوصول إلى منتجات طبية وعلاجية تساعد في تحسين صحة ورفاهية الانسان. قائلاً: “نحن نسعى إلى أن تصبح هذه الوحدة نموذجًا يحتذى به من خلال الالتزام بأعلى المعايير المخبرية الحيوية”.

وتضم وحدة تكنولوجيا الخلايا في مركز الدراسات الدوائية مختبرات متطورة متخصصة بالخلايا، مثل: الخلايا السرطانية، والخلايا الجذعية، ومختبرات الأحياء الدقيقة، وقياس العقامة، وكذلك فإن الوحدة مهيَّأة لاجراء داراسات على المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وهو ما يضمن فاعلية وسلامة هذه المواد للاستخدام الطبي.

توفر وحدة تكنولوجيا الخلايا بيئة متقدمة للتجارب العلمية عبر استخدام خلايا بشرية، وخلايا حيوانية مخبرية، وخطوط خلوية قابلة للتكاثر، مخصصة لأغراض علاجية وبحثية، ما يتيح الفرصة لتطوير علاجات جديدة، ويتيح للباحثين اكتشاف طرق علاج مبتكرة.

وكرم الدكتور بدران والدكتور عبد الرحيم الدكتور نزار مهيدات، بإهدائه درع الجامعة التكريمي، تعبيرًا عن شكر الجامعة وتقديرها لجهوده المستمرة في دعم البحث العلمي، وتعاونه المثمر مع جامعة البترا.

شملت الفعالية جولة للحضور في عدد من مرافق الجامعة، إذ زار الوفد وحدة الخلايا، وكلية طب الأسنان، وحديقة السنترال بارك في جامعة البترا، التي تمثل جزءًا من بيئة الجامعة الهادئة والمحفزة على الإبداع