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مجلس الوزراء يقرّ قوانين وإجراءات جديدة تشمل قطاع الطاقة والرعاية الاجتماعية

9 نوفمبر 2024
مجلس الوزراء يقرّ قوانين وإجراءات جديدة تشمل قطاع الطاقة والرعاية الاجتماعية

وطنا اليوم_عقد مجلس الوزراء يوم السبت الموافق للتاسع من تشرين الثاني 2024 جلسة اتخذ فيها عدة قرارات هامة شملت قطاعي الطاقة والتنظيم الإداري.

 

في قطاع الطاقة، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكهرباء لعام 2024، الذي من المتوقع أن يسهم في تحسين خدمات الطاقة وتنظيم القطاع بشكل أكثر كفاءة. كما وافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية والشركة الوطنية العربية للتعدين والصناعات التحويلية، بهدف التنقيب عن خامات النحاس في منطقة غور فيفا، ما يعكس حرص الحكومة على استثمار الموارد المعدنية المتاحة لدعم الاقتصاد الوطني.

 

أما على الصعيد الإداري والتنظيمي، فقد أقر المجلس نظام ترخيص دور رعاية المسنين والأندية الخاصة بهم لسنة 2024، ونظاماً معدلاً لتنظيم عمل وزارة التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام التنظيم الإداري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لسنة 2024. كما ناقش المجلس آليات الرقابة والتفتيش على أماكن بيع وتقديم التبغ والأرجيلة لضمان الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة، بما يحقق حماية الصحة العامة ويحافظ على السلامة المجتمعية.

 

وتأتي هذه القرارات في إطار سعي الحكومة لتعزيز الحوكمة وتطوير القطاعين العام والخاص، بما يلبي احتياجات المواطنين ويراعي متطلبات التنمية المست

دامة.

 


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