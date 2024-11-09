مسؤولو حماس ينفون طلب قطر مغادرتهم اراضيها

وطنا اليوم_ نفى ثلاثة مسؤولين في حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن تكون قطر قد أبلغت قادة الحركة بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد.

جاء ذلك بعد أن قال مسؤول أميركي إن “الولايات المتحدة أبلغت قطر بأن وجود حماس في الدوحة لم يعد مقبولا” وفقا لرويترز.

المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: قال “لقد أوضحنا ذلك لقطر بعد رفض حماس قبل أسابيع اقتراحاً آخر لإطلاق سراح الأسرى”، حسب ما نقلت رويترز، اليوم السبت.

وزعم أن الدوحة قدمت هذا الطلب لقادة حماس قبل نحو عشرة أيام، وهو ما نفاه 3 مسؤولين في حماس.

وجاء هذا التصريح في وقت تستعد فيه إدارة الرئيس جو بايدن للقيام بمحاولة أخيرة من أجل وقف الحرب في غزة ولبنان.

يذكر أن الولايات المتحدة ومصر وقطر كانت توسطت على مدى أشهر في رعاية مفاوضات وصولات وجولات من أجل التوصل لصفقة توقف الحرب في القطاع الفلسطيني وتؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، الذين ما زالوا محتجزين داخل غزة منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.

إلا أن المحادثات لم تفضِ لنتيجة، لاسيما أن الجانب الإسرائيلي رفض قبل أسابيع الانسحاب العسكري من القطاع، ما عرقل التوصل إلى اتفاق، حتى بعد قبول حماس نسخة من اقتراح لوقف إطلاق النار كان كشف عنه بايدن في مايو الماضي.