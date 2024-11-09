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“اعتبارا من السبت” .. دخول الجماهير الأردنية للعراق مجاناً وبدون تأشيرة

9 نوفمبر 2024
“اعتبارا من السبت” .. دخول الجماهير الأردنية للعراق مجاناً وبدون تأشيرة

وطنا اليوم_قال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد ميري، الجمعة، إنه من تاريخ 9 تشرين الثاني 2024 ولغاية 14 سيسمح للأردنيين بالدخول للعراق عبر 4 منافذ وهي مطار بغداد الدولي ومطار النجف ومطار البصرة ومنفذ طريبيل الحدودي، مجانا ودون تأشيرة وبإظهار جواز السفر والتأكد منه.

 

وقال ميري في تصريح إن اقصى حد للإقامة حتى 20 تشرين الثاني وذلك كتشجيع للمنتخبين الأردني والعراقي.

 

ولدى سؤاله عن إمكانية دخول المركبات الخاصة بالأردنيين للعراق قال ميري: ” القرار لم يشر لذلك وهنالك اتفاقيات تتعلق بهذا الجانب (..) القرار أشار لدخول الأردنيين عبر المنافذ الجوية الثلاثة والمنفذ البري”.

 

وحول اشتراط شراء تذكرة قبل الدخول إلى العراق أجاب ميري: ” هذا الموضوع يتعلق بالاتحاد العراقي لكرة القدم ولا علاقة لوزارة الداخلية بهذه التفاصيل (…)”.

 

وطمأن ميري على سهولة الإجراءات والدخول بالتزامن مع قرب المباراة.

 

 

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أوعز بوقت سابق بالسماح للجمهور الأردني بالدخول إلى الأراضي العراقية بدون تأشيرة.

 

وجاء القرار لحضور الجماهير الأردنية لمباراة المنتخب الوطني الأردني والمنتخب الوطني العراقي في البصرة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية.


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