صورة تأسر المتابعين.. الملكة رانيا وحفيدتها في أوّل اجتماع زوم

وطنا اليوم:نشرت الملكة رانيا العبد الله صورة تجمعها بالأميرة إيمان بنت الحسين بن عبد الله الثاني عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”.

وعلّقت الملكة على الصورة بعبارة: “أول اجتماع زووم للغالية الصغيرة إيمان الأسبوع الماضي”.

وأثارت الصورة تفاعلاً واسعا بين المتابعين الذين أعربوا عن إعجابهم بالأميرة الصغيرة، وسط تعليقات دعت الله أن يحفظ الملكة الجدة.

وولدت الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبد الله الثاني يوم 3 أغسطس 2024 في العاصمة عمّان. هي الابنة البكر لولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة رجوة آل سيف والحفيدة الأولى للملك عبد الله الثاني بن الحسين وزوجته الملكة رانيا.