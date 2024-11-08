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الأمم المتحدة: 70% من شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة نساء وأطفال

8 نوفمبر 2024
الأمم المتحدة: 70% من شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة نساء وأطفال

وطنا اليوم:كشف تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن النساء والأطفال يشكّلون قرابة 70%” من شهداء الحرب الإسرائيلية على غزة في الفترة بين تشرين الثاني 2023 ونيسان 2024، بناء على تحليل تفصيلي لعينة ممثلة للضحايا.
كما فصّل التقرير، وفق ما نقلت قناة (فرانس 24)، “الواقع المروع” الذي يعيشه سكان غزة منذ 7 تشرين الأول 2023. وأوضحت أن عمليات قتل المدنيين وانتهاك القانون الدولي في القطاع الفلسطيني قد ترقى في كثير من الأحيان إلى “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” وحتى “الإبادة الجماعية”.
كذلك أفادت الأمم المتحدة بأن التقرير يوضح “العبء الأكبر الذي يتحمله المدنيون جراء الهجمات”.
وأشارت إلى “استمرار الحكومة الإسرائيلية غير القانوني بعدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتدمير البنية التحتية المدنية والنزوح الجماعي المتكرر”.
كما شددت على أن هذه الممارسات الإسرائيلية أدت إلى مستويات غير مسبوقة من القتل والموت والإصابات والجوع والمرض والأوبئة.
وبلغ عدد الشهداء في القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمر في أحدث الإحصائيات أكثر من 43 ألف شهيد، فيما دُمرت ثلثا الأبنية في غزة تقريبا.


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