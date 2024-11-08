تسليم دراسات مشروع نظام الطرق مدفوعة الرسوم على ممر عمان التنموي

وطنا اليوم:أظهر تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025 عن الربع الثالث من العام الحالي، بأنه تم تسليم الدراسات الهيكلية والدراسات الفنية والقانونية والمالية لمشروع تطبيق نظام الطرق مدفوعة الرسوم على طريق ممر عمان التنموي المرحلة الأولى.

وأشار التقرير الصادر عن وحدة متابعة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء بخصوص قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، إلى إحالة العطاء للاستشاري للقيام بأعمال الدراسات والتصاميم الهندسية للجسر الخاص بمشروع تطوير شارع الملك عبدالله الثاني.

وأكد الاستمرار بتحديث وتطوير برنامج القائمة الذهبية والقائمة الفضية وبرنامج القائمة الذهبية الوطنية، حيث تم الانتهاء من رفع المكون الخاص بالقائمة الذهبية على سيرفر الاسيكودا التجريبي وفحصه من الناحية الفنية التقنية.

وتم الانتهاء من عملية مسح إجراءات الخدمات الوضع الحالي وإعداد التصور المستقبلي لـ (35) خدمة ستفعل على منصة الموافقات والرخص المسبقة.

وفي قطاع جودة الحياة، تم التشغيل التجريبي لحافلات التردد السريع وعددها (48) حافلة على محور (عمان- الزرقاء)، وسيتم زيادة عدد الحافلات بواقع 20 حافلة إضافية.

كما يستمر العمل على تطوير المراكز الشبابية والمنشآت الرياضية لضمان استدامتها وتوفير بيئة آمنة وداعمة للشباب، ويشمل ذلك تنفيذ عدة مشاريع حالياً، منها: إنشاء مركز شباب وشابات السلط، حيث بلغت نسبة الإنجاز 93 بالمئة، وإنشاء مركز شباب بليلا/ جرش بنسبة إنجاز وصلت إلى 97 بالمئة، وإنشاء مركز شباب وشابات الوسطية/ إربد بنسبة إنجاز 8 بالمئة، كما تم الانتهاء من إنشاء مركز شباب المنشية بالكامل.

وبحسب التقرير، تم الانتهاء من المرحلة الأولى من جائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي (الدورة الثانية)، والتي تمثلت في عقد عدة جلسات تعريفية وحملات توعية للتعريف بالجائزة وأهدافها.

وأشار التقرير إلى استحداث مراكز تدريب في محافظة العقبة ومعان والكرك ومأدبا وعجلون لتطوير المهارات الفنية ونشر الوعي الفني بحيث تشمل تخصصات الفنون التشكيلية والموسيقية والأدائية، وتم توزيع الأدوات اللازمة على هذه المراكز.

كما تم تنفيذ 399 فعالية ثقافية في المحافظات بالتعاون مع المؤسسات المحلية، وتم إطلاق مسارات ثقافية جديدة في مكاور وجرش بمشاركة مجتمعية واسعة، وذلك لتعزيز التراث الأردني والحفاظ على القيم الوطنية.

وفي قطاع التنمية الحضرية، تم إطلاق مشروع المخطط الشمولي الجديد لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتأجيل إنشاء الحدائق ضمن مشروع إنشاء حدائق ترفيهية صديقة للبيئة في المحافظات لحين الانتهاء من المواصفة الفنية التي تحقق التصميم المطلوب ليكون صديقا للبيئة ويحقق الترفيه للمجتمع المحلي.