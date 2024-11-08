جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك جنوب لبنان

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي احتياط في الكتيبة 8207، لواء ألون (228)، بعد إصابته بجروح خطيرة بتاريخ في نهاية أكتوبر الماضي في معركة في جنوب لبنان.

وأشار جيش الاحتلال في بيان له، أن الجندي الذي قتل هو الرائد (احتياط) غي شبتاي،” منسق التقليد والروح” في الكتيبة 8207، لواء ألون (228)، وأصيب بجروح خطيرة خطيرة بتاريخ 26.10.2024 في معركة بجنوب لبنان.

وفي السياق أعلن حزب الله اللبناني، الجمعة، استهداف قاعدة ستيلا ماريس البحرية شمال غرب حيفا وقاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق حيفا برشقة صاروخية نوعية.

كما أعلن حزب الله، استهداف تجمع لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي بلدة العديسة بالقذائف المدفعية وتحقيق إصابات مؤكدة.

وفي وقت سابق أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن وتفعيل صفارات الإنذار في منطقة البحر الميت والعربة