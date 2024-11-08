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حظر سفر جميع أفراد الجيش إلى هولندا حتى إشعار آخر

8 نوفمبر 2024
Israeli football supporters and Dutch youth clash near Amsterdam Central station, in Amsterdam, Netherlands, November 8, 2024, in this still image obtained from a social media video. X/iAnnet/via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، حظر سفر جميع أفراد جيشه إلى هولندا حتى إشعار آخر، وذلك في بعد الأحداث التي أعقبت مباراة فريقي مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام.
وفي وقت سابق أعلنت شرطة أمستردام أنها تحقق بتقارير عن احتجاز محتمل لرهائن بعد الأحداث التي أعقبت مباراة أياكس ومكابي تل أبيب، مشيرة إلى العثور على أشخاص سبق أن تم الإبلاغ عن فقدهم.
كما أعلنت شرطة أمستردام اعتقال 62 شخصا بعد الأحداث التي أعقبت مباراة أياكس ومكابي تل أبيب.وأِشارت إلى أن 5 مصابين نقلوا إلى المستشفى بعد الأحداث.
وكانت أفادت وسائل إعلام عبرية، بتعرض عدد من مشجعي نادي مكابي تل أبيب لهجوم في العاصمة الهولندية أمستردام، عقب مباراة لفريقهم ضد نادي أياكس، ما أسفر عن إصابة عدد منهم على الأقل.
وأعلنت وزارة خارجية الاحتلال، بإصابة 10 “إسرائيليين” وفقدان الاتصال باثنين آخرين في أمستردام، في حين قالت القناة 12 العبرية، إن وزير الخارجية جدعون ساعر يطالب نظيره الهولندي بتأمين وصول “إسرائيليين” في أمستردام إلى المطار.
وفي وقت سابق قال ديوان رئاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمر بإرسال طائرتين إلى هولندا لإجلاء “الإسرائيليين”، عقب الأحداث التي أعقبت مبارارة مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام، وفق مزاعم الإعلام العبري.


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