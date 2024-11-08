” 288 الف مشارك ” أرقام قياسية يحققها برنامج أردننا جنة خلال 10 اشهر

وطنا اليوم_حقق برنامج “أردننا جنة” للسياحة الداخلية المدعومة رحلاته من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، أرقاماً قياسية في أعداد المشاركين، حيث وصلت الأعداد الى 288 ألف مشارك منذ بداية العام الحالي، في حين بلغت اعداد المشاركين لنفس الفترة من العام الماضي 129 الف مشارك.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، وصلت أعداد حافلات النقل السياحي المشاركة بالبرنامج والتي قامت بنقل المواطنين للوجهات السياحية وانطلقت من مختلف محافظات المملكة، منذ بداية العام الحالي نحو 9750 حافلة، بالإضافة إلى 9750 دليل رافقوا الحافلات بشكل دوري وموزع فيما بينهم.

وبينت الوزارة، أن عدد المكاتب السياحية المشاركة في برنامج اردننا جنة وصل الى 167 مكتب، وبلغ عدد المطاعم المشاركة في البرنامج 108 مطاعم، في حين وصل عدد الفنادق والمخيمات الى 84 فندق ومخيم من جميع الفئات.

وأشارت الوزارة، الى أن عدد المشاركين الذين زاروا مدينة البترا ضمن برنامج المبيت في البترا وزيارة العقبة ثاني يوم خلال شهري ايلول وتشرين الثاني من هذا العام وصل الى 10 آلاف مشارك، في حين بلغ عدد الفنادق والمخيمات المشاركة في برنامج مبيت البترا 27 فندق ومخيم.

ويهدف برنامج “أردننا جنة” المدعومة رحلاته من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة بنسبة تتجاوز الـ 50 بالمئة، إلى تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية بمختلف محافظات المملكة.

ويسعى البرنامج إلى تحريك القطاع السياحي ومنشآته، من خلال إشراك المكاتب السياحية في تنظيم وتنفيذ الرحلات، والنقل السياحي وادلاء السياح ومحلات الحرف والصناعات التقليدية، والعديد من المنشآت السياحية كالفنادق والمطاعم والمخيمات، وسيارات الدفع الرباعي في وادي رم.

ويؤمن برنامج “أردننا جنة”، نقلا مجانياً من خلال حافلات نقل سياحي مجهزة وحديثة، تنطلق من محافظات المملكة كافة مع مراعاة شروط السلامة العامة نحو الوجهات السياحية المتوفرة في البرنامج، وكذلك تخصيص دليل سياحي مرافق لكل حافلة لتقديم الشروحات للمشاركين، بالإضافة الى توفير وجبات الطعام.

ويوفر البرنامج رحلات “اليوم الواحد” لعدة وجهات سياحية في مناطق الشمال والوسط و مناطق الجنوب، ورحلات مبيت في مدينة العقبة والبترا ووادي رم، وغيرها من المناطق.

ويستطيع المواطن الاطلاع على الوجهات السياحية المشمولة والخدمات المقدمة وأسعار الرحلات وعمليات الحجز، من خلال تطبيق أردننا جنة “Jannah.jo” على الهواتف الذكية.