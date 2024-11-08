إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في محافظة الجوف

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام يمنية، إن الدفاعات الجوية للحوثيين أسقطت طائرة مسيّرة أمريكية من طراز “إم كيو-9” في محافظة الجوف شمالي اليمن.

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي ما قيل إنها لحظة إسقاط الطائرة وحطامها المشتعل بعد سقوطها على الأرض، وهي الطائرة الثانية عشرة خلال العدوان المستمر منذ أشهر.

وأواخر أيلول/ سبتمبر، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية إسقاط طائرة أمريكية دون طيار من طراز “MQ_9” في محافظة صعدة شمال البلاد.

وذكرت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، أنه “تم إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ9 شرق محافظة صعدة”.

وأضافت أنه تم توثيق حطام الطائرة الأمريكية دون تفاصيل، فيما لم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة بشأن الأمر.

وأواخر شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية إسقاط طائرة أمريكية دون طيار من طراز “MQ_9” في محافظة صعدة شمال البلاد.

وذكرت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، في خبر عاجل مقتضب، أنه “تم إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ9 شرق محافظة صعدة”.

وأضافت أنه تم توثيق حطام الطائرة الأمريكية دون تفاصيل، فيما لم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة بشأن الأمر.

وفي منتصف الشهر ذاته، أعلنت جماعة الحوثي إسقاط مسيرة أمريكية هي العاشرة من هذا النوع التي تمكنت من إسقاطها في “معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، إسنادا لغزة”.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فقد استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير الماضي، فقد أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ”تشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح”.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة أكثر من 137 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على الـ10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.