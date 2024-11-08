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طقس الجمعة .. الأرصاد تحذر من تدني الرؤية والغبار

منذ 4 ساعات
طقس الجمعة .. الأرصاد تحذر من تدني الرؤية والغبار

وطنا اليوم_أعلنت دائرة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس الجمعة، حيث يسود طقس معتدل بشكل عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة. الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

 

أما في الليل، فيتوقع أن يكون الطقس مائلاً للبرودة في أغلب المناطق، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. كما ستستمر بعض الغيوم بالظهور على ارتفاعات منخفضة، مع رياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 

التنبيهات:

 

احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.

تدعو الأرصاد المواطنين إلى توخي الحذر في المناطق التي قد تشهد تدني الرؤية بسبب الضباب والغبار .


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