بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

هاجم نتنياهو بشدة..غالانت: السنوار رفض إبرام صفقة مقابل الخروج من غزة

7 نوفمبر 2024
هاجم نتنياهو بشدة..غالانت: السنوار رفض إبرام صفقة مقابل الخروج من غزة

وطنا اليوم:قال وزير الجيش الإسرائيلي المقال يوآف غالانت، إن قائد حماس يحيى السنوار الذي استشهد مواجها فرقة إسرائيلية مؤخرا، رفض إبرام صفقة مقابل الخروج من غزة.
وأضاف غالانت في تصريحات له مساء الخميس، إن أسباب رفض إبرام صفقة لإعادة المحتجزين في غزة؛ ليست عسكرية ونتنياهو يقرر بنفسه المضي بالصفقة من عدمه.
واعتبر غالانت أنه لا حاجة للبقاء في محور فيلادلفيا بالقطاع.
كشف يؤاف غالانت قضايا هامة لها علاقة باستمرار الحرب وصفقة التبادل . و أبلغ عائلات المختطفين أن دعمه التوصل إلى صفقة للإفراج عن ذويهم هو أحد أسباب إقالته من منصبه.
وحثهم على تعزيز علاقاتهم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والدفع باتجاه تنفيذ الاتفاق الذي تمت مناقشته في أوائل شهر يوليو.
وأضاف “إذا انسحبنا من الأراضي فيمكننا العودة إليها. واعتبارات رفض الاتفاق ليست عسكرية ولا سياسية”. وأضاف غالانت للتوضيح أن على العائلات أن تركز جهودها أمام نتنياهو: “إنه يقرر وحده”.
وهاجم غالانت فكرة البقاء في طريق فيلادلفيا كذريعة لإفشال صفقة الاختطاف: “أستطيع أن أقول لكم ما لم يحدث، لم يكن هناك اعتبار أمني”.
وأوضح لهم “أستطيع أن أخبركم بما لم يكن كذلك – لم يكن هناك أي اعتبار أمني هناك. قلت أنا ورئيس الأركان لم يكن هناك أي اعتبار أمني في البقاء على طريق فيلادلفيا. يقول نتنياهو إن هذا اعتبار سياسي، وأنا أقول لك إنه لا يوجد أي اعتبار سياسي هناك أيضًا.
وعن سبب عدم تقدمهم بالصفقة قال غالانت: “لم يبق شيء لنفعله في غزة، لقد حققنا انجازات عظيمة”. بعد ذلك سُئلنا عن سبب بقائهم هناك؟، أجاب غالانت: أخشى أن نبقى هناك من باب الرغبة في البقاء هناك، للسيطرة على المنطقة على ما يبدو كشرط لخلق الأمن. بالنسبة لي، يبدو الأمر وكأنه غرض غير مناسب لتعريض الجنود للخطر من أجل ذلك”.
وعما إذا كان متفائلاً بشأن التوصل إلى اتفاق قال : “في هذه القضية، أنا لست متفائلاً”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:13

إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في محافظة الجوف

10:02

دائرة قاضي القضاة: أرقام الطلاق في الأردن مستقرة

09:52

الملك والعاهل البريطاني يعقدان لقاء بقصر ويندسور

09:46

تقارير عن عراك بالأيدي بين غالانت وحارس مكتب نتنياهو

09:34

إصابة 10 إسرائيليين في اشتباكات مع مؤيدين لفلسطين عقب مباراة بأمستردام

09:25

اشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة واقتحامات بمدن الضفة

09:21

ابنة إيلون ماسك: لم يعد لي مستقبل في أميركا

05:27

طقس الجمعة .. الأرصاد تحذر من تدني الرؤية والغبار

04:35

عاجل ..تكدّس للشاحنات في ميناء الحاويات بالعقبة وسائقو الشاحنات يناشدون الجهات المعنية بالتدخل

03:32

البيت الأبيض: بايدن سيواصل الجهود الدبلوماسية في غزة ولبنان

02:29

4 شهداء بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في غزة

01:25

عاجل .. 4 إصابات جراء حادث تصادم على طريق لـ 100 في اربد

وفيات
وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024وفيات الثلاثاء 5-11-2024وفيات الاثنين 4-11-2024