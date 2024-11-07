الاحتلال يرتكب 6 مجازر في قطاع غزة

وطنا اليوم:استشهد أكثر من 30 فلسطينيا وأصيب العشرات اليوم الخميس، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً يعود لعائلة المبحوح خلف مدارس أبو حسين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 398 على قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في القطاع، أسفرت عن وصول 78 شهيدا و214 مصابا إلى المستشفيات خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن هناك عدداً غير معروف من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,469 شهيدا و102,561 مصابا منذ السابع من تشرين الأول 2023، بحسب الوزارة.