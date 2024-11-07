بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يرتكب 6 مجازر في قطاع غزة

7 نوفمبر 2024
الاحتلال يرتكب 6 مجازر في قطاع غزة

وطنا اليوم:استشهد أكثر من 30 فلسطينيا وأصيب العشرات اليوم الخميس، جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً يعود لعائلة المبحوح خلف مدارس أبو حسين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم 398 على قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في القطاع، أسفرت عن وصول 78 شهيدا و214 مصابا إلى المستشفيات خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك عدداً غير معروف من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 43,469 شهيدا و102,561 مصابا منذ السابع من تشرين الأول 2023، بحسب الوزارة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:52

الملك والعاهل البريطاني يعقدان لقاء بقصر ويندسور

09:46

تقارير عن عراك بالأيدي بين غالانت وحارس مكتب نتنياهو

09:34

إصابة 10 إسرائيليين في اشتباكات مع مؤيدين لفلسطين عقب مباراة بأمستردام

09:25

اشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة واقتحامات بمدن الضفة

09:21

ابنة إيلون ماسك: لم يعد لي مستقبل في أميركا

05:27

طقس الجمعة .. الأرصاد تحذر من تدني الرؤية والغبار

04:35

عاجل ..تكدّس للشاحنات في ميناء الحاويات بالعقبة وسائقو الشاحنات يناشدون الجهات المعنية بالتدخل

03:32

البيت الأبيض: بايدن سيواصل الجهود الدبلوماسية في غزة ولبنان

02:29

4 شهداء بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في غزة

01:25

عاجل .. 4 إصابات جراء حادث تصادم على طريق لـ 100 في اربد

23:15

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً… وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

22:05

مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يتفقد في جولة ميدانية أحد مراكز الدراسات الصيدلانية

وفيات
وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024وفيات الثلاثاء 5-11-2024وفيات الاثنين 4-11-2024