المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٤ يقدم (١٦٠٠) طرد غذائي

وطنا اليوم:ضمن الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لمساندة الأهل والأشقاء في قطاع غزة، قدمت قيادة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/٤، اليوم الخميس، طروداً غذائية ومساعدات للأسر المحتاجة.

وقال قائد قوة المستشفى: “بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تم توزيع (1600) طرد غذائي للمرة الثانية من خلال الجمعيات والهيئات الخيرية في مدينة خانيونس، حيث اشتملت على مواد أساسية مثل الأرز والطحين كمساعدة تخفف من حدة المعاناة الإنسانية الصعبة التي يعانيها الأهالي والأشقاء”.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص واهتمام قيادة المستشفى على التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي في القطاع مما يساهم في تسهيل المهمة والواجب الإنساني للمستشفى، فضلاً عن استمرار المستشفى الميداني بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القطاع.

من جهتها ثمنت الهيئات والجمعيات الخيرية في القطاع الجهود والمساعي المستمرة التي تبذلها المملكة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم الأهل في قطاع غزة وتعزيز صمودهم على أرضهم، معبرين عن عميق شكرهم وتقديرهم لمواقف الأردن تجاه الأشقاء في الأراضي الفلسطينية.