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3 شهداء ومصابون بينهم 4 من قوات اليونيفل بغارة اسرائيلية

7 نوفمبر 2024
3 شهداء ومصابون بينهم 4 من قوات اليونيفل بغارة اسرائيلية

وطنا اليوم:استشهد 3 لبنانيين وجرح آخرون، هم 4 جنود لبنانيين و 4 من قوات “اليونيفل” الدولية، جراء غارة إسرائيلية عند نهر الأولي في مدينة صيدا، الذي يعتبر بوابة جنوب لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف أيضا مدينة بنت جبيل ومحيط بلدة “جبشيت”، في حين استهدفت غارة أخرى سيارة على طريق عاريا باتجاه الجمهور شرق العاصمة بيروت، ما أدى إلى ارتقاء شهيدة.


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