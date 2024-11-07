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الملك يجدد دعوته لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة

7 نوفمبر 2024
الملك يجدد دعوته لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة

وطنا اليوم:جدد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السلوفيني روبرت غولوب، دعوته لتكثيف الاستجابة الإنسانية في غزة وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى جميع مناطقها.
وشدد جلالته في الاتصال، اليوم الخميس، على أن وقف الحرب الإٍسرائيلية على غزة ولبنان هو الخطوة الأولى لاستعادة الهدوء وخفض التصعيد بالمنطقة.
وتطرق الاتصال إلى سبل توسيع التعاون بين الأردن وسلوفينيا في مختلف المجالات.


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