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الحكومة عن فوز ترامب: العلاقات الأردنية الأمريكية استراتيجية ومؤسسية

7 نوفمبر 2024
الحكومة عن فوز ترامب: العلاقات الأردنية الأمريكية استراتيجية ومؤسسية

وطنا اليوم:قال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، اليوم الخميس، إن “العلاقات الأردنية الأمريكية استراتيجية ومؤسسية، بصرف النظر عن الحزب الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية”، مؤكدا أن الحكومة “تعتبر نتائج الانتخابات الأمريكية شأنا داخليا أمريكيا”.
وأضاف المومني بتصريح لموقع “CNN” بالعربية، تعليقا على نتائج الانتخابات الأمريكية التي تشير إلى فوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس: “جلالة الملك يحظى بالاحترام في كافة عواصم القرار بالعالم، بسبب المصداقية السياسية العالية التي يتحلى بها الملك والأردن، وبسبب جهوده العالمية الشجاعة بترسيخ الأمن والسلم الإقليمي والدولي ودفاعه عن القضايا الإنسانية، التي يعلوها حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإنهاء الاحتلال الجاثم على صدره”.


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