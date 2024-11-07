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شاهد : الأردنيون يتفاعلون مع فيديو لمديرية الأمن العام

7 نوفمبر 2024
شاهد : الأردنيون يتفاعلون مع فيديو لمديرية الأمن العام

وطنا اليوم:بثت مديرية الأمن العام اليوم، فيديو توعوي جديد ضمن حملتها المرورية التوعوية تحت شعار “معا نصل آمنين” والهادفة لنشر الوعي والثقافة المرورية جراء ما تشهده الطرقات من نزيف الدماء من تلك الحوادث التي ادخلت الحزن والألم لكل بيت اردني.
وتفاعل الأردنيون من الفيديو التوعوي، لما شهده من مشاهد محزنة، نتيجة للانشغال بمشتتات الانتباه، حيث يظهر الفيديو انشغال سيدة بهاتفها ما كلفها حياتها.
وأطلقت مديرية الأمن العام مؤخرا، حملة وطنية للتوعية المرورية والحد من حوادث السير تحت شعار “معاً نَصلُ آمنينَ” والتي تأتي تنفيذاً لرؤى وتوجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في الحفاظ على أرواح المواطنين، وأمنهم وسلامتهم.
وأوعز مدير الأمن العام إلى كافة تشكيلات ووحدات مديرية الأمن العام، بالبدء بحملة تشاركية يسهم فيها كل المواطنين الذين نعول على نخوتهم، وحبهم لوطنهم، وتهدف لتعزيز ثقافة مرورية تقوم على الالتزام بقواعد السير وتجنب المخالفات المرورية خاصة الخطرة منها.
وقالت المديرية أن ما نراه من حوادث سير مؤلمة تتكرر لأسباب كان من الممكن تجنبها، أمر يدعونا جميعاً للوقوف معاً، مؤكدة أن الحل يكمن في تضافر الجهود لترسيخ ثقافة مرورية مستمدة من قيمنا الأصيلة، نتجنب من خلالها سلوكيات ومخالفات خطرة تهدد أرواح مواطنين يمثل كل منهم قرة عين لأسرة نحزن لحزنها، ونفرح لبقاء أفرادها آمنين.
وبينت المديرية أن الحوادث الناتجة عن الأخطاء البشرية تتسبب بما يقارب 98 % من الحوادث المرورية والتي يذهب ضحيتها أبرياء وتتسبب بخسائر كبيرة في الممتلكات، وهي أسباب من الممكن تلافيها في حال وقوفنا معاً والتزامنا بقواعد المرور.

 


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