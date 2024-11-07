مجلس هيئة الاعتماد يقر تسكين تخصصات جامعية

وطنا اليوم:أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، أمس الأربعاء، منح شهادة الاعتماد الأردني للبرامج الاكاديمية (JAAP) لتخصص بكالوريوس الهندسة المدنية، ومنح شهادة الاعتماد الأردني للبرامج الاكاديمية (JAAP) لتخصص بكالوريوس دكتور صيدلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

ووافق المجلس، على تسكين المؤهلات بكالوريوس اللغة التركية /الإنجليزية، واللغة الألمانية/ الإنجليزية، واللغة الفرنسية /الإنجليزية، واللغة الإسبانية /الانجليزية، واللغة الإيطالية /الإنجليزية، واللغة الروسية/الإنجليزية، واللغة الصينية/ الإنجليزية، واللغة الكورية/ الإنجليزية، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في الجامعة الأردنية.

ووافق المجلس، على تسكين المؤهلات بكالوريوس الهندسة المدنية في الجامعة الهاشمية، والكيمياء والفيزياء، ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد، وعلوم الأرض والبيئة التطبيقية، وهندسة العمارة، والتصميم الجرافيكي، وماجستير الكيمياء، والفيزياء، وجيولوجيا تطبيقية، وموارد المياه والبيئة، وعلوم المعلومات الجغرافية، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة آل البيت.

ووافق المجلس، على تسكين المؤهلات بكالوريوس التصميم الجرافيكي، وهندسة العمارة، والتصميم الداخلي، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع) في جامعة الشرق الأوسط.

كما أقر تسكين المؤهلات بكالوريوس الصيدلة، والتربية الخاصة، في جامعة عمان العربية، والسمع والنطق، والهندسة الطبية، في جامعة عمان الأهلية، واللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية وآدابهما في جامعة البترا، والحقوق وفي جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (المستوى السابع).

وأقر المجلس أيضا الاستمرار في منح كلية الأعمال، والصيدلة، والطب، في جامعة مؤتة، وكلية شهادة ضمان الجودة، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس هندسة الميكانيك، وهندسة صناعية، في جامعة الحسين التقنية، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس علم الحاسوب، والروبوتات والذكاء الاصطناعي، والشبكات والأمن السيبراني، وماجستير، علم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة جدارا.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس الهندسة الصيدلانية الكيميائية، وذكاء الأعمال وتحليل البيانات، وماجستير الهندسة الصيدلانية والكيميائية، في الجامعة الألمانية الأردنية.

وأقر استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص بكالوريوس علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا حيوية وهندسة الجينات، والتسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، والتصميم الداخلي، وماجستير تكنولوجيا حيوية وهندسة الجينات في جامعة فيلادلفيا، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات دبلوم متوسط، وإدارة فنادق، وإدارة السياحة والضيافة، وعلوم الشريعة، وبكالوريوس دراسات إسلامية تطبيقية (خطابة وإمامة وتلاوة)، في كلية عجلون الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية.

ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات دبلوم متوسط اللغة الانجليزية التطبيقية، وهندسة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وإدارة الأعمال الإلكترونية، في كلية الزرقاء التقنية,

وأقر المجلس الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء كلية غرناطة، ومجلس أمناء كلية ثروت، والموافقة على تعيين الدكتور ماهر سليم عميداً لكلية الخوارزمي الجامعية التقنية.