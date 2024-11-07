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إنجاز مشاريع صيانة وتأهيل مواقع أثرية مهمة في مادبا

7 نوفمبر 2024
إنجاز مشاريع صيانة وتأهيل مواقع أثرية مهمة في مادبا

وطنا اليوم:أنجزت مديرية آثار محافظة مادبا هذا العام عدداً من المشاريع المهمة لصيانة وتأهيل مواقع أثرية في قصبة مادبا وماعين ومكاور، وذلك بالتعاون مع مجلس محافظة مادبا “اللامركزية”.
وتندرج هذه الجهود ضمن سياسة دائرة الآثار العامة للحفاظ على التراث التاريخي والآثري.
حيث شملت المشاريع تأهيل “تل مادبا” الأثري، بإعادة بناء ثلاثة أقواس حجرية من فترة العثمانية، وصيانة الأرضيات الفسيفسائية التي اكتشفت خلال الحفريات.
كما تم تأهيل مواقع أثرية في قرية ماعين، مثل الكنيسة الغربية والبيت التراثي، إضافة إلى أعمال الترميم في قلعة مكاور التاريخية التي شهدت سجن النبي يحيى بن زكريا (يوحنا المعمدان). وعثر فيها على أقدم قطعة فسيفسائية في الأردن.
إذ يعود تاريخها إلى أواخر القرن الأول قبل الميلاد، واعتمدها الفاتيكان الموقع أحد مواقع الحج المسيحي المعتمدة في المملكة.
ويحتوي تل مادبا الأثري الذي يقع على هضبة مرتفعة وسط مدينة مادبا على تراكمات أثرية ترجع إلى فترات مختلفة، منذ العصور البرونزية 3300 قبل الميلاد مرورا بالعصور الحديدية، وتأتي أهميته كونه يختزن العديد من الفترات التاريخية التي مرت على مدينة مادبا.


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