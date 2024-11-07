الأردن يجذب الأنظار بمعرض سوق السفر العالمي WTM في لندن

وطنا اليوم:شاركت هيئة تنشيط السياحة الأردنية في فعاليات معرض سوق السفر العالمي “WTM” والمنعقد في لندن، بحضور مدير عام الهيئة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، ورئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس بريزات، إلى جانب الملكية الأردنية للطيران، والرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لإحياء التراث مؤيد أبو رمان ، بالإضافة إلى 23 مكتباً سياحياً وفندقاً أردنياً، وبحضور السفير الأردني في لندن، منار الدباس.

وفي اليوم الأول للمعرض، عُقد مؤتمر صحفي حضره الدكتور عبدالرزاق عربيات، والدكتور فارس بريزات، ومؤيد أبو رمان؛ لإطلاق أحدث فيديو ترويجي للأردن.

وأعلن عربيات عن حصول الأردن على جائزة مرموقة من شركة Lonely Planet الإعلامية الرائدة، وإدراج ” درب الأردن (Jordan Trail)” ضمن قائمة أفضل التجارب السياحية العالمية لعام 2025.

والتقى الدكتور عربيات، مع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة، فهد حميد الدين، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين وتشجيع السياحة البينية، مؤكدين على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكتين في مختلف المجالات.

وصرَّح عربيات عن استضافة ثلاث فعاليات سياحية عالمية كبرى في عام 2025، والتي تشمل:

قمة “G Adventures GX Summit” التي تُعقد لأول مرة في المملكة؛ وتهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة والمسؤولة، وقمة “Resilience through Investment and Innovation Summit” التي ستتناول آليات تعزيز القطاع السياحي عبر الاستثمار والابتكار، واستضافة مؤتمر“Annual Destination Wedding Planners Congress” في العقبة في شهر 10 عام 2025.

من جانبه قال السفير الأردني في لندن منار الدباس إن مشاركة الأردن في معرض WTM بلندن تعكس التزام المملكة بتعزيز تواجدها في الأسواق الدولية وإبراز ما تتمتع به من تنوع سياحي فريد.

وأضاف أن هذه الشراكة مع لندن تمثل خطوة استراتيجية لتقوية الروابط السياحية والاستثمارية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

يستمر المعرض، الذي يمتد من 5 إلى 7 نوفمبر، لمدة ثلاثة أيام، ويشهد مشاركة واسعة من جهات محلية، عربية، ودولية، حيث شهد الجناح الأردني في يومه الأول تفاعلاً لافتاً من قبل ممثلي الشركات السياحية الأجنبية. ويُعتبر هذا المعرض من أبرز الفعاليات السياحية العالمية، ما يجعله فرصة متميزة لتعزيز حركة السياحة العالمية الوافدة إلى المملكة الأردنية.