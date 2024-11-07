مدير عام الغذاء والدواء يلتقي ممثلي مصانع الأدوية ومراكز الدراسات الدوائية في جلسة حوارية مشتركة

وطنا اليوم:اقترح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات قرار بمنح أولوية تسجيل للأصناف الدوائية التي تم إجراء دراسات التكافؤ الحيوي اللازمة لغايات تسجيلها في مراكز دراسات أردنية.

وأضاف مهيدات خلال جلسة حوارية مع ممثلي مصانع الأدوية ومراكز الدراسات الدوائية أن القرار يهدف إلى دعم مراكز الدراسات الدوائية الوطنية وتشجيع إجراء الدراسات فيها كونها مؤهلة ومستوفية لكافة المعايير المطلوبة الوطنية ويضبطها قانون شفاف، سيما أن الأردن سباق في هذا المجال وأول دولة عربية تشرع قانونا خاصا بإجراء الدراسات عام ٢٠٠١.

وأكد مهيدات على تقديم المؤسسة لجميع سبل الدعم الممكنة لتعزيز موقع الأردن الريادي في مجال التصنيع الدوائي والدراسات الدوائية، واستعداد المؤسسة لتسريع إجراءات تسجيل الأدوية لغايات التصدير للأسواق الخارجية لتحفيز تصدير الأدوية، لافتا إلى أن المؤسسة تقدم الاستشارات العلمية من خلال وحدة الاستشارات العلمية لشركات الأدوية المحلية بخصوص الأدوية والدراسات المطلوبة لغايات إثبات الجودة والفاعلية والمأمونية‏.

وثمن مهيدات جهود الصناعة الدوائية كشريك للمؤسسة في حصولها على المركز الأول في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية 2024 ضمن فئة مؤسسات القطاع الصحي والرقابة الصحية مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس التعاون المستمر مع المؤسسة وتميز الصناعة الدوائية الوطنية بصفتها محط فخر لما تسجله من نمو متزايد من حيث الصادرات وعدد المصانع وعدد الأصناف المسجلة حاثا على مواصلة السعي نحو التطوير والتحديث وتكامل المصانع الدوائية الوطنية والتوجه نحو أصناف دوائية جديدة غير تقليدية لتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية في الأسواق الخارجية.

وثمن الحضور المقترح الذي بادر به مدير المؤسسة وجهود المؤسسة المستمرة في تعزيز قيمة المدخل المحلي في الصناعة الدوائية والحرص على استمرار التشاور والتواصل والاستماع للمقترحات وأوجه الدعم الممكنة