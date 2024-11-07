بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

سفير أستراليا بواشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب بعد فوزه في الانتخابات

7 نوفمبر 2024
سفير أستراليا بواشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب بعد فوزه في الانتخابات

وطنا اليوم:حذف سفير أستراليا لدى الولايات المتحدة كيفين رود سلسلة من المنشورات المسيئة لدونالد ترامب من حسابه على “إكس”، وذلك بعد فوز المرشح الجمهوري بالانتخابات الرئاسية الأميركية، مما يعني عودته إلى السلطة التي غادرها قبل 4 سنوات.
وأكدت وزارة الخارجية الأسترالية أن رود الذي ينتمي ليسار الوسط، وسبق له تولّي منصب رئيس الوزراء عام 2013، حذف منشورات على منصة “إكس” وصفت ترامب بأنه “تدميري” و”خائن للغرب”.
وأوضح مسؤول في الوزارة، خلال جلسة برلمانية اليوم الخميس، أن رود حذف المنشورات من أجل “إزالة احتمال إساءة فهم تعليقات مماثلة”.
وأضاف المسؤول مؤكدا أن “السفير رود يتطلع إلى العمل مع الرئيس ترامب وفريقه لمواصلة تعزيز التحالف الأميركي الأسترالي”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:02

دائرة قاضي القضاة: أرقام الطلاق في الأردن مستقرة

09:52

الملك والعاهل البريطاني يعقدان لقاء بقصر ويندسور

09:46

تقارير عن عراك بالأيدي بين غالانت وحارس مكتب نتنياهو

09:34

إصابة 10 إسرائيليين في اشتباكات مع مؤيدين لفلسطين عقب مباراة بأمستردام

09:25

اشتباكات مسلحة في مخيم بلاطة واقتحامات بمدن الضفة

09:21

ابنة إيلون ماسك: لم يعد لي مستقبل في أميركا

05:27

طقس الجمعة .. الأرصاد تحذر من تدني الرؤية والغبار

04:35

عاجل ..تكدّس للشاحنات في ميناء الحاويات بالعقبة وسائقو الشاحنات يناشدون الجهات المعنية بالتدخل

03:32

البيت الأبيض: بايدن سيواصل الجهود الدبلوماسية في غزة ولبنان

02:29

4 شهداء بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في غزة

01:25

عاجل .. 4 إصابات جراء حادث تصادم على طريق لـ 100 في اربد

23:15

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً… وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

وفيات
وفيات الخميس 7-11-2024الحاج ياسين محمد الابراهيم الخطايبه في ذمة اللهوفيات الأربعاء 6-11-2024وفيات الثلاثاء 5-11-2024وفيات الاثنين 4-11-2024